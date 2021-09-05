Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 156 жителей региона, выздоровел 161 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1983 ПЦР-теста.
В целом у 61377 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57051 житель области, умер 1181 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 730241.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 40 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 22 заболевшими. На третьем – Гордеевский район. Здесь выявили 10 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 23 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 сентября 2021 года:
— Брянск – 23242 (+40)
— Брянский район –6405 (+22)
— Дятьковский район –2853 (+7)
— Карачевский район – 2131(+8)
— Клинцы – 1940(+7)
— Стародубский район –1676 (+1)
— Новозыбков – 1667 (+8)
— Трубчевский район –1604
— Навлинский район – 1570 (+1)
— Выгоничский район – 1376 (+1)
— Жуковский район – 1396 (+1)
— Унечский район – 1279 (+2)
— Брасовский район – 1256
— Почепский район – 1084
— Комаричский район –1092 (+9)
— Мглинский район – 1002 (+5)
— Климовский район – 958 (+3)
— Погарский район – 919
— Фокино – 905 (+4)
— Клетнянский район – 939 (+4)
— Дубровский район – 831 (+4)
— Сельцо – 801 (+6)
— Суземский район – 705
— Клинцовский район –663 (+2)
— Суражский район – 583
— Злынковский район – 554 (+2)
— Гордеевский район - 553 (+10)
— Севский район – 438
— Красногорский район – 456 (+6)
— Жирятинский район – 241 (+3)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 99.
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