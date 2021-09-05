Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 156 жителей региона, выздоровел 161 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1983 ПЦР-теста.

В целом у 61377 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57051 житель области, умер 1181 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 730241.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 40 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 22 заболевшими. На третьем – Гордеевский район. Здесь выявили 10 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 сентября 2021 года:

— Брянск – 23242 (+40)

— Брянский район –6405 (+22)

— Дятьковский район –2853 (+7)

— Карачевский район – 2131(+8)

— Клинцы – 1940(+7)

— Стародубский район –1676 (+1)

— Новозыбков – 1667 (+8)

— Трубчевский район –1604

— Навлинский район – 1570 (+1)

— Выгоничский район – 1376 (+1)

— Жуковский район – 1396 (+1)

— Унечский район – 1279 (+2)

— Брасовский район – 1256

— Почепский район – 1084

— Комаричский район –1092 (+9)

— Мглинский район – 1002 (+5)

— Климовский район – 958 (+3)

— Погарский район – 919

— Фокино – 905 (+4)

— Клетнянский район – 939 (+4)

— Дубровский район – 831 (+4)

— Сельцо – 801 (+6)

— Суземский район – 705

— Клинцовский район –663 (+2)

— Суражский район – 583

— Злынковский район – 554 (+2)

— Гордеевский район - 553 (+10)

— Севский район – 438

— Красногорский район – 456 (+6)

— Жирятинский район – 241 (+3)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 99.

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