Бывший сотрудник ГИБДД заявил, что не согласен с выводами служебной проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянский суд не восстановил на работе уволенного за проступок работника ГИБДД. Иск бывшего полицейского суд оставил без удовлетворения. Решение районного суда утвердила апелляционная инстанция областного суда. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

Раньше инспектора ГАИ признали виновным в совершении проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В прошлом году весной мужчину уволили из-за того, что он отпустил пьяного водителя. Дачу взятки доказать не удалось. Оперируя постановлением об отказе в заведении уголовного дела, бывший Госавтоинспектор обратился в суд.

Мужчина заявил, что не согласен с выводами служебной проверки. Он потребовал признать его увольнение незаконным, восстановить на службе, а с работодателя взыскать денежное довольствие за время вынужденного прогула. Также он потребовал компенсацию в 10 тысяч рублей за моральный вред.

Суд пояснил, что проверку провели законно. Ее заключение признали обоснованным.

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