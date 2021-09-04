Брянское "Динамо"обыграло тульский "Арсенал-2"

Следующую игру динамовцы проведут на выезде 10 сентября. Фото:vk.com, ФК «Динамо Брянск».

Брянское «Динамо» обыграло на своем поле «Арсенал - 2» из Тулы. Игра состоялась в Брянске 4 сентября в 17.00 , сообщают на странице ВКонтакте официальной группы ФК «Динамо Брянск».

Единственный победный мяч на 17-й минуте встречи забил Никита Кашаев.Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу брянского "Динамо".

Благодаря победе команда сине-белых заняла первое место в турнирной таблице своей подгруппы.

5 сентября пройдут матчи «Сахалин» - «Сокол» и «Динамо-Владивосток» - «Зенит».

Следующую игру динамовцы проведут на выезде 10 сентября. Брянские футболисты сразятся с пензенским «Зенитом».

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