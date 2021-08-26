Елена Грошева возглавила банк «Открытие» в Брянской области

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В должности управляющего операционным отделением банка «Открытие» Елена Грошева будет отвечать за рост активной клиентской базы и укрепление позиций банка в ключевых сегментах бизнеса в Брянской области.

Елена Грошева родилась в городе Саранске Республики Мордовия. В 2004 году окончила Саранский филиал Московского университета кооперации по специальности «юриспруденция». В банке «Открытие» трудовой стаж составляет 14 лет, из них 8 лет на руководящих позициях. В 2019 году была назначен заместителем управляющего региональным операционным отделением банка «Открытие» в г. Саранске, где за три года ей удалось усилить позиции банка в области корпоративного бизнеса и зарплатного обслуживания. В августе 2021 года назначена управляющим региональным операционным отделением банка «Открытие» в Брянске.

«Нашей команде предстоит увеличить продажи и долю бизнеса на рынке розничных и корпоративных услуг региона. Мы планируем повысить эффективность нашей сети и бизнеса, а также кратно нарастить бизнес. Уверена, что профессиональные навыки, глубокое знание банковской сферы и слаженная командная работа позволят нам добиваться поставленных целей», - отметила Елена Грошева.

Банк «Открытие» представлен в Брянске 3 точками продаж. На базе регионального операционного офиса действуют центры по работе с ипотечными заемщиками и предпринимателями региона. На данный момент банк является одним из лидеров рынка розничных и корпоративных услуг в Брянской области. Кредитный портфель банка «Открытие» в Брянске на данный момент преодолел отметку 2 млрд рублей, портфель привлеченных средств составил 2,8 млрд рублей.