В Брянске для юных музыкантов ищут помещения в общеобразовательных школах

Фото: Ева ДОЛЬНИКОВА.

В Брянске ищут новые помещения для детской школы искусств №2, которая переехала в дом №221 на улице Калинина. Такое поручение городским чиновникам дал губернатор Александр Богомаз после встречи с недовольными родителями учеников. Она состоялась в понедельник, 23 августа, у нового здания школы. Перед этим родители пришли в областное правительство, чтобы встретится с главой региона.

- Здание на улице Калинина, 211 откроет свои двери 1 сентября, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе Брянской городской администрации. - Тем, кто не желает учиться в нем, предложат другие помещения. Сейчас их подыскивают в общеобразовательных школах. Музыканты смогут учиться во второй половине дня в тех школах, где нет второй смены.

Напомним, этим летом прошлое здание музыкальной школы на улице Калинина, 77 признали аварийным. Оставаться в нем было нельзя. Школу переселили в другое здание - историческое, построенное в 1905 году на деньги меценатов братьев Могилевцевых. До недавнего времени помещения занимал коммерческий вуз.

Но родители выступили против переезда. Некоторые предпочли бы остаться в старом здании.

По планам чиновников, в здание на Калинина, 221 могут прийти новые ученики - из микрорайона Речной, частных домов в Соловьях. Остальные родители смогут водить детей в другое помещение.