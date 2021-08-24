Брянские маршрутки с 1 сентября должны будут ездить по расписанию

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские маршрутки с 1 сентбяря будут соблюдать расписание движения. По закону в микроавтобусах должно появиться оборудование систем спутниковой навигации. По нему можно будет отследить движение транспорта на улицах города. Аппаратуру будут проверять сотрудники управления государственного автодорожного надзора, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Соблюдение учвержденного расписания - одно из условий получения свидетельства на перевозки, которое дает право работать на городских маршрутах. Если водители будут нарушать график движения, чиновники обратятся в суд.

Кстати, частные перевозчики должны пользоваться и онлайн-кассами. Но ни в одной маршрутке в Брянске оплатить проезд картой нельзя.