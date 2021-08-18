Территорию возле чернеющих провалов оградили красной предупредительной лентой. Фото: news.nashbryansk.ru.

В брянском цирке неизвестные обстреляли 11 фасадных стекол. Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 августа с 3.00 до 4.00 утра, сообщили «КП-Брянск» в администрации цирка.

- Злоумышленников по горячим следам задержать не удалось, - комментирует директор учреждения Ирина Жеребцова. – Цирк буквально обстреляли из оружия. Мы заявили в полицию. На место происшествия выезжали правоохранители и обследовали причиненные повреждения.

Сейчас территорию возле чернеющих провалов оградили красной предупредительной лентой, поскольку здесь много разбитого стекла. Его предстоит убрать. А полицейским предстоит найти хулиганов.

Восстановительные работы на фасаде начнут после результатов проверки УМВД.

Кстати, в пресс-службе УМВД России по Брянской области сообщили, что информации о факте вандализма не поступало.

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