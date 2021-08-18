В Брянске партия «Новые люди» предлагает компенсировать посещение частных клиник за счет ОМС

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

В Брянской области пациенты постоянно сталкиваются с нехваткой врачей в государственных медучреждениях. Своего мединститута у нас нет, а молодые жители области, отучившись на медиков в других регионах по целевому обучению, не спешат вернуться на малую родину. Или отработают три года, а потом уходят работать в частные клиники. В области дефицит терапевтов, педиатров, а уж с узкими специалистами совсем беда! Попасть на приём к эндокринологу, офтальмологу или невропатологу можно лишь спустя недели после обращения. При этом сначала нужно отстоять очередь к терапевту, которых тоже не хватает.

С началом эпидемии коронавируса ситуация только ухудшилась. Многие возрастные специалисты ушли из профессии, посчитав работу в новых условиях слишком опасной. А людей в возрасте в Брянской области было больше половины от общего числа врачей. Молодых медиков мало, к тому же им не достает опыта.

Чтобы не ждать неделями, люди обращаются в частные клиники. Там помощь оказывают намного быстрее и без дополнительных требований. Пациентам не приходится тратить время и нервы, зато они вынуждены тратить деньги. Получается, наша медицина бесплатная только на словах. При этом работодатели и предприниматели по-прежнему перечисляют налоги в фонд ОМС. В партии «Новые люди» считают: визиты к платным специалистам тоже нужно компенсировать за счет ОМС.

- Принцип, который предлагают «Новые люди», прост. Если человек не может попасть к врачу в течение двух недель, то он может обратиться в платные клиники, с которыми региональные власти предварительно заключили договоры, - объяснил кандидат в депутаты Госдумы по Брянскому одномандатному округу №77 от партии «Новые люди» Денис Носенко. - Получить услугу у врача частной практики будет можно, если на сайте поликлиники, к которой прикреплен пациент, нет свободных дат приема специалиста. Тогда человек увидит ссылку на частную поликлинику, сможет записаться, а оплачивать услуги будет государство.

Технически сделать это не сложно. Государство должно создать надёжный механизм, чтобы люди могли получить качественные медицинские услуги, когда это невозможно по ОМС.

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Лидер партии – основатель российской компании Faberlic Алексей Нечаев. В прошлом году партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. В Брянске отделение партии было создано в ноябре 2020 года. В 2021 году «Новые люди» будут участвовать в выборах депутатов Госдумы и законодательных собраний 30 регионов.