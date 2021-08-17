Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 207 жителей региона, выздоровели 189 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 58046 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53282 жителя области, умерли 956 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 699302. За сутки выполнили 22 теста.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 65 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 32 заболевшими. На третьем – Брянский район. Здесь выявили 12 новых случаев. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 –х муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 августа 2021 года:
— Брянск – 21911(+65)
— Брянский район – 6127 (+12)
— Дятьковский район – 2632 (+32)
— Карачевский район – 2013
— Клинцы – 1787 (+9)
— Стародубский район – 1586 (+11)
— Новозыбков – 1584 (+8)
— Трубчевский район – 1528 (+3)
— Навлинский район – 1506
— Выгоничский район – 1335 (+3)
— Жуковский район – 1327 (+2)
— Унечский район – 1201 (+7)
— Брасовский район – 1221
— Комаричский район – 1037
— Почепский район – 1023 (+9)
— Мглинский район – 956 (+3)
— Климовский район – 911
— Погарский район – 873 (+3)
— Фокино – 870
— Клетнянский район –871 (+6)
— Дубровский район –788 (+6)
— Сельцо –758 (+4)
— Суземский район – 681(+10)
— Клинцовский район – 618 (+3)
— Суражский район – 563 (+2)
— Злынковский район – 539
— Гордеевский район – 502 (+1)
— Севский район – 423
— Красногорский район – 421 (+5)
— Жирятинский район – 207 (+3)
— Рогнединский район – 153
— Иногородние – 94
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