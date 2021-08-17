Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 207 жителей региона, выздоровели 189 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 58046 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53282 жителя области, умерли 956 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 699302. За сутки выполнили 22 теста.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 65 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район с 32 заболевшими. На третьем – Брянский район. Здесь выявили 12 новых случаев. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 –х муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 августа 2021 года:

— Брянск – 21911(+65)

— Брянский район – 6127 (+12)

— Дятьковский район – 2632 (+32)

— Карачевский район – 2013

— Клинцы – 1787 (+9)

— Стародубский район – 1586 (+11)

— Новозыбков – 1584 (+8)

— Трубчевский район – 1528 (+3)

— Навлинский район – 1506

— Выгоничский район – 1335 (+3)

— Жуковский район – 1327 (+2)

— Унечский район – 1201 (+7)

— Брасовский район – 1221

— Комаричский район – 1037

— Почепский район – 1023 (+9)

— Мглинский район – 956 (+3)

— Климовский район – 911

— Погарский район – 873 (+3)

— Фокино – 870

— Клетнянский район –871 (+6)

— Дубровский район –788 (+6)

— Сельцо –758 (+4)

— Суземский район – 681(+10)

— Клинцовский район – 618 (+3)

— Суражский район – 563 (+2)

— Злынковский район – 539

— Гордеевский район – 502 (+1)

— Севский район – 423

— Красногорский район – 421 (+5)

— Жирятинский район – 207 (+3)

— Рогнединский район – 153

— Иногородние – 94

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