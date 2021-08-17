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Общество17 августа 2021 11:40

В Брянской области в больнице из-за поломки аппарата ИВЛ умер больной коронавирусом

По факту инцидента завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
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Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах поломался аппарат ИВЛ на лечении погибшего больного.

Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах поломался аппарат ИВЛ на лечении погибшего больного.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в межрайонной больнице из-за отказа аппарата искусственной вентиляции легких умер пациент больной коронавирусом.

По факту инцидента завели уголовное дело по статье «Халатность», сообщают «Брянские новости». С разрешения суда проведут эксгумацию тела умершего.

Если вину должностного лица в гибели пациента установят, то ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах поломался аппарата ИВЛ на лечении погибшего больного.

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