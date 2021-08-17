В Брянской области в больнице из-за поломки аппарата ИВЛ умер больной коронавирусом

Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах поломался аппарат ИВЛ на лечении погибшего больного. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в межрайонной больнице из-за отказа аппарата искусственной вентиляции легких умер пациент больной коронавирусом.

По факту инцидента завели уголовное дело по статье «Халатность», сообщают «Брянские новости». С разрешения суда проведут эксгумацию тела умершего.

Если вину должностного лица в гибели пациента установят, то ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах поломался аппарата ИВЛ на лечении погибшего больного.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».