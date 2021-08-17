В Брянске активист партии «Новые люди» вынес ребенка из горящей квартиры

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

23-летний Владислав Павлюков заметил дым из окна третьего этажа, когда подъезжал офису партии «Новые люди». Он быстро попросил товарищей вызывать МЧС, а сам побежал в подъезд, откуда валил дым. В квартире была мать с малолетним ребенком. Женщина находилась в состоянии шока и не могла помочь малышу.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Владиславу Павлюкову удалось вынести ребенка на улицу. Он среагировал быстро и решительно. Благодаря этому жизнь малыша оказалась вне опасности.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного незамедлительно. Бригады прибыла на место быстро, и пожар потушили в короткие сроки. Никто из жильцов подъезда не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Причины пожара выясняются.