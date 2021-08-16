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Общество16 августа 2021 20:00

Педагогу из Новозыбкова присвоили звание "Заслуженного учителя России"

Сергей Мазуревский преподает технологию в школе №4
Марина АНТОНОВА
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Фото: школа №4, Новозыбков.

Фото: школа №4, Новозыбков.

Педагогу из брянского Новозыбкова Сергею Мазуревскому присвоили почетное звание "Заслуженный учитель России". Соответствующий указ №462 подписал президент Владимир Путин 11 августа.

Сергей Мазуревский преподает технологию в школе №4 в Новозыбкове. Педагогический стаж у учителя - 31 год. Брянский пединститут он окончил в 1980 году.

- Для меня очень важно, чтобы работа была творческой, - говорит Сергей Леонидович. - Видеть горящие глаза детей. Дети - самые искренние и добрые создания.

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