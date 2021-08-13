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Экономика13 августа 2021 17:30

Команды «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стали призёрами корпоративного чемпионата профмастерства группы компаний «Россети»

В Екатеринбурге 13 августа завершились соревнования
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: ПАО «Россети».

Фото: ПАО «Россети».

Сегодня в Екатеринбурге завершился открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills.

В командном зачете в компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии» Алексей Юдин и Евгений Манцуров из филиала «Россети Центр и Приволжьe» - «Калугаэнгерго» заняли 2-е место, а Максим Галкин и Анатолий Гольев из филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» - 3-е место.

В рамках данных соревнований в индивидуальном зачете 3-е место в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» занял Владимир Комаров из филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

БрянскэнергоЭкономика: Бизнес