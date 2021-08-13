Партия «Новые люди» выступила за умное проектирование ливневок в Брянске

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди".

Жители Брянска не раз обращались в региональный штаб партии «Новые люди» с жалобами на плачевное состояние ливневой канализации. За ремонт дорог наконец-то взялись, а до ливневок все не доходят руки. Бывает и такое: дорога отремонтирована совсем недавно и сверкает новым асфальтом, но во время дождя ее подтапливает точно так же, как те трассы, к которым не притрагивались дорожные рабочие.

- Во время дождей и в период оттепелей, когда всё тает, у нас всегда массовые затопления. Брянск превращается в маленькую Венецию! Люди жалуются, что невозможно перемещаться по городу: пешеходы идут по щиколотку в воде, у машин заливает днище, - рассказывает представитель партии «Новые люди» в Брянской области Алексей Щербенко. – Мы понимаем, что строительство ливневой канализации – дело нелегкое и финансово затратное. Но считаем, что комплексный подход и стратегическое планирование помогут решить проблему ливневок.

За две недели петицию подписали почти 2 000 человек. Жители Брянска, намучившиеся от постоянных потоплений, не только оставляли автографы под обращением, но и подсказывали активистам партии, где ситуация с ливневками наиболее критичная.

Партия «Новые люди» создана в марте 2020 года. Лидер партии – основатель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. На выборах прошлого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Брянское отделение партии создано в ноябре 2020 года. В текущем году партия будет участвовать в выборах депутатов Госдумы и законодательных собраний 30 регионов РФ.