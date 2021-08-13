Брянские поисковики нашли фрагменты советского штурмовика в Калужской области

Фото: Максим Волков.

Брянские поисковики нашли фрагменты советского штурмовика ИЛ-2 в Калужской области. Полевая разведка прошла 8 августа у деревни Ослинка в Жиздринском районе, сообщают в региональном объединении поисковых отрядов "Брянский Фронт".

Фото: Максим Волков.

На крышке от носа самолета обнаружили номер штурмовика. По нему установили, что боевая машина была выпущена заводов в городе Куйбышев 6 января 1943 года. 2 февраля самолет был доставлен в 198-й штурмовой авиаполк 233-й штурмовой авиационной дивизии 1-ой Воздушной армии. Но 15 марта того же года машину исключили из боевого состава.

Удалось установить обстоятельства последнего вылета штурмовика. Четыре самолета ИЛ-2 вылетели, чтобы атаковать артиллерийские батареи фашистов в деревне Палики. Но летчики увидели скопление немецких машин у населенных пунктов Ослинка и Палики, поэтому атаковали их.

У деревни Букань на советские самолеты напали два немецких истребителя. На аэродром вернулся лишь один наш самолет.

Поисковики выяснили, кто летел на найденной ими машине. Это командир экипажа старший лейтенант И.А. Заботин и воздушный стрелок П.В. Минаков. Судя по документам, их самолет подбили в районе деревни Черный Поток.

Командир экипажа был освобожден из немецкого плена в конце войны. Получается, он успел выпрыгнуть из подбитого самолета. Брянские поисковики предполагают, что останки принадлежат стрелку - Петру Вячеславовичу Минакову. Он до сих пор числится пропавшмим без вести.

Петр Вячеславович Минаков. Предположитель, его останки нашгли в самолете.

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