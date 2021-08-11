В Брянске сын убил мать и закопал ее тело на даче

В Брянске сын убил собственную мать и закопал ее тело на даче. Женщина была на пенсии. Как стало известно "КП-Брянск", раньше она работала медсестрой в городской больнице №1.

До матери не могла дозвониться дочь. Когда она приехала на дачу, увидела брата. И рядом - свежевскопанную землю. Это случилось в субботу, 7 августа.

Преступление, скорее всего, совершили накануне, в пятницу, 6 августа, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. Между матерью и 38-летним сыном вспыхнула ссора. В порыве гнева мужчина ударил ее молотком по голове.

- Тело женщины нашли родственники приехавшие на дачу в субботу, - рассказали в правоохранительном ведомстве. - Виновник преступления скрылся. Его нашли, завели уголовное дело по статье "Убийство".

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