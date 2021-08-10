К работе зимой готовят и объекты газораспределения. Фото: Елена РАКОВА

В Брянской области к новому отопительному сезону подготовят 1101 котельную и 49 центральных тепловых пунктов. Об этом сообщили в понедельник, 9 августа, в пресс-службе правительства Брянской области.

Кроме того, к осенне-зимнему периоду подготовят 1122,2 километра тепловых сетей, 4590,6 километра водопроводных сетей, 1221 водозабор, 713 километров канализационных сетей и 167 канализационных насосных станций.

Для того, чтобы подготовка к зиме прошла нормально, из бюджета области выделят 90 миллионов рублей. Эти средства направят на капитальный ремонт канализационного коллектора в Клинцах, также отремонтируют теплотрассы, артезианские скважины, водонапорные башни.

К осенне-зимнему периоду планируют отремонтировать здания и сооружения подстанций и воздушных линий электропередачи и трансформаторы различного класса напряжения. На эти цели направят больше 519 миллионов рублей.

К работе зимой готовят и объекты газораспределения. На это предусмотрено 155 миллионов рублей. Предстоит выполнить техническое обслуживание 20,370 тысяч километров распределительных газопроводов, 4809 пунктов редуцирования газа, 1097 установок электрохимической защиты стальных подземных газопроводов от коррозии.

Для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях коммунального комплекса и энергетики сформировали 165 аварийных бригад. В них вошли 744 человека. Все бригады укомплектовали необходимой техникой, инструментами и средствами связи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».