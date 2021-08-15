В брянском поселке Белые Берега реконструируют братскую могилу

Работы продолжат и на следующих выходных. Фото: vk.com,"Белые Берега".
В брянском поселке Белые Берега активисты реконструируют братскую могилу. Об этом они сообщили 14 августа в сетевой группе ВКонтакте.
Работы по строительству основания нового памятника продолжают вести на захоронении бойцов Армии 273-й стрелковой дивизии в четырех километрах от деревни Зайцев Двор.
- Также установили крест и стенд с картой маршрута и исторической информацией, - рассказали белобережцы.
Также установили крест и стенд с картой маршрута и исторической информацией. Фото: vk.com,"Белые Берега".
Работы продолжат и на следующих выходных. Активисты не впервые благоустраивают воинские захоронения.
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