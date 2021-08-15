На Брянщине строят четыре новые котельные

В Клинцах блочно-модульную котельную уже ввели в эксплуатацию. Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области строят четыре новых котельных. В Клинцах блочно-модульную котельную уже ввели в эксплуатацию, сообщает ГТРК «Брянск».

Она позволила переключить потребителей, которые раньше получали тепло от котельной исправительной колонии №6 регионального управления ФСИН. В квартирах жильцов зачастую было холодно. Теперь эту проблему решили.

В Унечском районе, в деревне Березина, а также в Погарском районе, в деревне Модеевка, также строят блочно-модульне котельные. В эксплуатацию их планируют ввести в этом году.

Пусконаладочные работы уже ведут и в котельной Советского района Брянска на улице вали Сафроновой, сообщает «БрянскToday».

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