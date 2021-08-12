Карина Перфилова из брянского Дятькова через 23 года нашла родную сестру

Пятерых маленьких детей из многодетной семьи после смерти матери судьба разбросала в приемные семьи. Фото: vc.com. личная страничка Карины Перфиловой.

Жительница брянского Дятькова разыскивает своих сестер и брата. Пятерых маленьких детей из многодетной семьи после смерти матери судьба разбросала в приемные семьи. На днях Карина Перфилова нашла свою старшую сестру Людмилу. Девушки договорились встретиться в Дятькове. «КП-Брянск» удалось узнать подробности этой истории.

Распалась семья

Карине Перфиловой – 24 года. Она живет в Дятькове. У девушки уже есть собственная семья: муж, трехлетняя дочка. Карина работает в сервисном центре, продает оргтехнику.

Карина выросла в приемной семье. Кстати, девочку при рождении назвали Татьяной. Ее родная мать умерла в 1999 году. Ее саму, старших сестер, младшего брата, которому было восемь месяцев, сначала поместили в больницу. Там Карину и встретила новая мама. Она пришла проведать соседку и увидела маленькую девочку. Женщина узнала, что у ребенка никого нет. Придя из больницы домой, рассказала о девочке супругу. Они быстро оформили документы и удочерили ее.

– Позднее моя мама узнала, что в той же больнице был и мой брат Леша, – говорит Карина Перфилова. – Его быстро усыновила семья военных. Родители не захотели, чтобы мы контактировали, и чтобы мальчик знал о том, что он приемный. И отказались дать моей маме адрес, чтобы я, когда вырасту, не смогла увидеться с братом. Другие мои сестры также оказались в приемных семьях.

Шесть лет поисков

Искать родных Карина начала, когда ей исполнилось 18 лет. Ее поддержала приемная мать.

Женщина хотела соединить детей. В органах опеки ей сообщили, что Алешу усыновила семья военных и увезла мальчика в неизвестном направлении. Галину, ей сейчас должно быть 27 лет, и Олесю, которой исполнилось 26 лет, приемные родители забрали за границу, а самую старшую, Людмилу, направили в брянский детский дом, откуда ее и взяли в новую семью.

Поиски вывели Карину и ее приемную маму на дядю, родного брата матери, которого зовут Николай. Это он рассказал девушке о ее детстве, семье, в которой она родилась, и отдал одну лишь сохранившуюся фотографию родной матери.

Единственная фотография родной матери Карины Перфиловой. Фото: из личного архива Карины Перфиловой.

– Дядя, когда увидел меня и узнал, что я ищу его и остальных родных, очень удивился, – рассказывает Карина Перфилова «КП-Брянск». – Он уже считал, что нас и в живых нет. После встречи у него не возникло желание общаться в дальнейшем с кем-то из нас. Да и я не стала навязываться.

В ожидании встречи

На днях социальные сети помогли сестрам, 24-летней Карине и 30-летней Людмиле, найти друг друга.

– Мы нашли старую страничку Люды в Одноклассниках, – рассказывает Карина Перфилова. – У нее там было всего лишь четыре подписчика. Каждому из них написали. Одна женщина откликнулась и поинтересовалась, для чего ищут Людмилу. Мы ей обо всем написали. После Люда сама отозвалась. Оказалось, что живет она в Погаре.

Каринина сестра замужем, у нее двое сыновей. Старшая сестра тоже пыталась найти родных. Людмила даже приезжала в Дятьково, но поиски были безуспешными. Она тоже побывала в приемной семье после смерти матери. Но через какое-то время, не найдя с девочкой общего языка, супруги от Людмилы отказались. Сейчас она с приемными родителями не общается.

4 августа Карина и Людмила пообщались по видеосвязи и договорились увидеться. В Дятькове состоится их долгожданная встреча.

– Я счастлива, что мы с Людой нашли друг друга! – говорит Карина. – Просто не терпится увидеться с моей родной сестрой!

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