Брянского подполковника полиции Армена Мкртчяна обвинили в незаконном обороте оружия. Фото: Иван ВИСЛОВ

Брянского подполковника полиции Армена Мкртчяна обвинили в незаконном обороте оружия. К обвинению в коррупции прибавилось еще две статьи: «Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему» и «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а также за незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию».

Как сообщили "КП-Брянск" в пресс-службе СУ СК России по Брянской области, подозреваемый хранил и переделывал огнестрельное оружие. Суд продлил срок содержания Мкртчяна под стражей до окончания расследования.

Напомним, заместителя начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области Армена Мкртчяна арестовали в начале сентября прошлого года. Изначально его обвинили в коррупции. Сотрудники МРЭО в марте 2020-го без необходимых испытаний приняли теоретический экзамен на право управления автомобилем у некого гражданина. За это они получили 60 тысяч рублей в качестве взятки. Аналогичную сумму полицейские получили от брянца в последующие месяцы – уже за успешную сдачу практической части экзамена.

Тогда замначальника МРЭО ГИБДД по региону, старшего инспектора и двух посредников решением суда взяли под стражу.

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