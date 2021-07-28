В Брянске в 2021 году из аварийного жилья переселят 83 человека

Общая площадь расселяемых аварийных помещений составляет 813,9 квадратных метра. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске в этом году из аварийного жилья планируют переселить 83 человека. Они проживают в 34 жилых помещениях, которые находятся в этих домах. Общая площадь помещений составляет 813,9 квадратных метра. На эти цели выделили 24,7 миллиона рублей. Из 34 расселяемых помещений 18 находятся в собственности граждан, 16 - в муниципальной собственности, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Оценка объектов недвижимости уже произведена, - говорят в мэрии. - Также ведется ремонт имеющихся муниципальных квартир, которые будут предложены гражданам для переселения из неприватизированных квартир, расположенных в аварийных домах.

В рамках действующей программы переселения, рассчитанной на 2019-2025 годы, в общей сложности планируется расселить 44 аварийных дома, где проживает 1468 человек. На это в общем потратят 540,1 миллиона рублей.

В рамках этапа программы 2020 года до конца 2022 года планируют переселить 208 человек из 100 жилых помещений, расположенных в аварийных домах. Общая площадь этих помещений составляет 3032 квадратных метров. На эти цели предусмотрено 92,2 миллиона рублей. Из 100 расселяемых помещений 69 находятся в собственности граждан, 31 – в муниципальной собственности.

18 собственников квартир, расположенных в аварийных домах, уже получили денежную компенсацию. Вместе с тем, не всех устраивает выкупная стоимость, поэтому в судах рассматривают 13 исковых заявлений: 10 по аварийному жилому дому по улице 3 Июля,1а и 3 иска по проспекту Станке Димитрова,78.

Кроме того, начали расселение аварийных домов по улице Димитрова, 70а; улице Локомотивная,2а; улице Паровозная,2. Собственникам вручили соглашения об изъятии, на подписание которых, в соответствии с законодательством, отводится три месяца.

Жильцам, проживающим в аварийных неприватизированных квартирах, предоставляют муниципальные квартиры в иных домах, пригодных для проживания. Сейчас 8 таких квартир уже расселили, еще несколько готовят к расселению.

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