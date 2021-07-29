Погиб 32-летний футболист стародубского клуба «Заря» Андрей Галицин

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано в Стародубе".

Погиб 32-летний футболист клуба «Заря» брянского города Стародуб Андрей Галицин. Это случилось в Москве. Сейчас семья погибшего собирает средства на оплату услуг морга и транспортировку тела, пишут в социальных сетях.

О случившемся стало известно 28 июля.

В одном из сетевых сообществ города уточнили, что Андрей Галицин погиб в Москве. Его тело долго содержалось в морге. Теперь с семьи умершего требуют крупную сумму. Также немало средств уйдет на транспортировку. Потому в Стародубе объявили сбор средств – среди друзей, знакомых и одноклассников футболиста.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Однако, что случилось с футболистом в столице - информации нет.

«Очень жалко, хороший, спокойный, добрый, улыбчивый парень! Всегда на позитиве. Наша семья приносит соболезнования родным и близким. Спи спокойно», - пишет Елена Могчерова-Заблоцкая.

«Только недавно видела, проходя мимо дома его, как соседке траву косил... Поздоровались как всегда!!! Прошло с детства много лет. Тусовались в детстве вместе. Андрей, спи спокойно, глубокие соболезнования родным и близким!!!», - рассказывает Юлия Терешонок.

«Один из самых веселых и юморных людей нашего городка. Не могу поверить, что так заканчивается твой путь... Покойся с миром», - добавляет Роман Голенок.

В соцсетях уточнили, что похоронят Андрея 30 июля на Краснооктябрьском кладбище. Прощание начнется в 13.00 у дома, где проживал молодой мужчина.

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