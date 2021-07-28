В Брянске вынесли приговор бывшей начальнице Брянскстата

Надежда Муратова на заседании в областном правительстве. На фото - справа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

27 июля в Брянске вынесли приговор бывшему руководителю Брянскстата Надежде Муратовой. Ее признали виновной в превышении должностях полномочий и приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей, сообщает ГТРК «Брянск».

Уголовное дело рассмотрел Советский райсуд города.

По данным «КП», заседание началось в 14.30. Решение по уголовному делу принимала судья Ирина Алексеенко.

В суде установили, что Надежда Муратова, пользуясь служебным положением, назначала премии отдельным сотрудникам возглавляемого ею ведомства. Однако попозже подопечные должны были вернуть обналиченные с зарплатных карт деньги шефу.

Судебный процесс проходил в особом режиме. Надежда Муратова признала свою вину и возместила еще до суда причиненный ее действиями ущерб. В итоге виновной назначили достаточно мягкое наказание - штраф в 70 тысяч рублей.

Кстати, пока шло следствие, Надежда Марусова уволилась с должности руководителя Брянскстата.

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