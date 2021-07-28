Дело экс-начальника брянского управления автодорог передают в суд

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Передают в суд уголовное дело экс-сотрудника Управления автомобильных дорог Брянской области. Его обвиняют в получении серии взяток, в том крупных, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

На скамью подсудимых отправляется бывший начальник отдела технического надзора.

По версии следствия, обвиняемый нарушал закон в период с июля 2019 года по октябрь 2020-го. Он получал взятки от руководства коммерческих предприятий - в виде песка, щебня либо асфальтобетонной смеси. Взамен экс-начальника отдела обеспечивал покровительство и попустительство при исполнении государственных контрактов. А полученные стройматериалы передавал знакомым.

Всего на преступной деятельности мужчина заработал больше 1,122 миллиона рублей.

Кроме того, в октябре 2020-го обвиняемый получил мелкую взятку. Она заключалась в проведении погрузочно-разгрузочных работ с использованием техники «клиента» на участке родственника.

- Следователи собрали доказательства, подтверждающие вину бывшего начальника отдела казенного учреждения по каждому эпизоду противоправной деятельности, - добавляют в надзорном ведомстве. - Расследование уголовного дела завершили. Материалы с обвинительным заключением передали прокурору для решения вопроса о направлении в суд.

В соответствии с законодательством экс-сотруднику управления автодорог региона грозит до 12 лет колонии со штрафом до 67 миллионов рублей.

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