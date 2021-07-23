Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 300 жителей региона, выздоровели 298 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 51853 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46650 жителей области, умерли 719 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 657781. За сутки выполнили 2502 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 162 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 18 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 16 новых случаев коронавируса выявили в Трубчевском районе, 13 - в Новозыбкове, по 10 – в Унечском районе и в Клетнянском районе. 9-в Жуковском районе, 8 – в Стародубском районе. Всего коронавирус за сутки выявили в 22 районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 июля 2021 года:

— Брянск – 19468 (+162)

— Брянский район –5650 (+18)

— Дятьковский район – 2205 (+5)

— Карачевский район – 17776 (+4)

— Клинцы – 1627 (+3)

— Стародубский район – 1431 (+8)

— Новозыбков – 1421 (+13)

— Трубчевский район – 1364 (+16)

— Навлинский район – 1284

— Выгоничский район – 1235 (+5)

— Жуковский район – 1156 (+9)

— Унечский район – 1070 (+10)

— Брасовский район – 1158

— Комаричский район –962

— Мглинский район – 848

— Почепский район – 907 (+6)

— Климовский район –846 (+7)

— Погарский район – 799 (+2)

— Фокино – 785

— Сельцо – 674 (+6)

— Клетнянский район – 724(+10)

— Дубровский район – 701 (+7)

— Клинцовский район – 568

— Суземский район – 578 (+4)

— Суражский район – 521 (+1)

— Злынковский район – 503

— Гордеевский район – 447 (+2)

— Красногорский район – 361 (+1)

— Севский район – 383

— Жирятинский район – 183 (+1)

— Рогнединский район – 138

— Иногородние – 80

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