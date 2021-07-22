«Ростелеком» расширил географию покрытия по программе УЦН в Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

В первом полугодии «Ростелеком» построил 30 точек доступа в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства1 (УЦН) на Брянщине. Провайдер обеспечил доступом в интернет 30 населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек в Дятьковском, Жирятинском, Климовском, Навлинском и Суражском районах области. Для этого специалисты компании проложили почти 300 километров оптического кабеля. Таким образом, на сегодняшний день в 247 малых населенных пунктах региона появился бесплатный доступ в интернет.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«С 2015 года мы реализуем проект по цифровизации малых населенных пунктов Брянской области. Для предоставления жителям сел и поселков доступа к современным цифровым сервисам специалисты “Ростелекома” тянут оптику и устанавливают вышки с точками Wi-Fi. Скорость доступа в Сеть на базе этой технологии позволяет полноценно использовать функционал портала госуслуг, оплачивать покупки, просматривать сайты и общаться в соцсетях. Наши точки доступа помогают жителям села решать многие задачи на месте, без дополнительных поездок в районный центр. А значит, в условиях сложной эпидемиологической ситуации “Ростелеком” выполняет и важную социальную функцию».

Валентина Пархоменко, жительница Дятьковского района:

«Пандемия помогла людям взглянуть на интернет по-новому. Проблемы у жителей села возникли с решением самых обычных повседневных задач. В условиях ограничений нужно было оплачивать жилищно-коммунальные услуги, делать покупки и оформлять пособия. Это всё можно сделать через интернет. Поэтому, когда в нашем селе “Ростелеком” смонтировал оборудование, жители постарше решительно стали осваивать возможности Всемирной паутины. А молодежь с удовольствием помогает им справляться с этой задачей».

Программа по устранению цифрового неравенства стартовала в России в 2014 году. Реализация федерального проекта предусматривает обеспечение малых населенных пунктов страны точками беспроводного доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. Оборудование провайдер размещает на железобетонных опорах с целью обеспечения кругового Wi-Fi-покрытия в радиусе ста метров в условиях прямой видимости.

Для подключения пользователей к Сети в соответствии с российским законодательством необходимо пройти авторизацию. При этом доступ в сеть Интернет осуществляется бесплатно. Подробнее об условиях оказания услуги можно узнать на сайте.