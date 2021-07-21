Партия «Новые люди»: принудительная вакцинация в Брянской области приводит к обратному эффекту

Предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев напомнил, что Трудовой кодекс не дает никаких оснований для отстранения от работы или увольнения из-за отказа прививаться:

- Конституция даёт гражданам России право на охрану здоровья, но тоже не обязывает прививаться. А навязывание прививки снижает доверие к препарату.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Брянской области Андрей Коношонок также считает, что принуждение к прививке даст лишь обратный эффект:

- В Брянской области была введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий населения. На компании давят в администрации: вы должны вакцинировать 60% сотрудников. Компании, в свою очередь, давят на своих работников. Ставят перед фактом – или вакцинируешься, или пишешь заявление об уходе. Но даже под таким огромным давлением полностью вакцинировалось менее 7% населения! Это меньше, чем в регионах, где вакцинация не является обязательной. Более того, у нас появился «черный рынок» поддельных сертификатов. Недавно выяснилось, что более 100 жителей Брянской области получили поддельные сертификаты о вакцинации от ковида. Было заведено уголовное дело. Я уверен: людей надо убеждать, а не принуждать. Нужен диалог, ведь люди важнее!

«Новые люди» видят следующий выход из сложившейся ситуации. Прежде всего, это полная свобода вакцинации и выбора вакцины. Надо разрешить прививаться любыми вакцинами с доказанной эффективностью, иностранными и отечественными. При этом давать всю информацию о возможных побочных действиях каждой из них. И тогда люди сами решат, прививаться или нет. Без давления, угрозы увольнения или ограничения прав.

Для предотвращения распространения вируса – ввести бесплатное массовое ПЦР-тестирование на коронавирус за счет государства. Сейчас ПЦР стоит от 1500 рублей, это многим не по карману. А регулярное тестирование позволит вовремя выявить больных.

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