Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 313 жителей региона, выздоровели 143 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 51250 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46413 житель области, умерли 701 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 652604. За сутки выполнили 2448 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 156 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 33 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 17 новых случаев коронавируса выявили в Навлинском районе, 16 - в Карачевском районе. По 15 новых случаев - в Выгоничском районе и Брасовском районе. На 10 ковид-пациентов стало больше в Дубровском районе. По 9 новых случаев заболевания зафиксировали в Дятьковском и Комаричском районах. Всего коронавирус за сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 июля 2021 года:
— Брянск – 19248(+156)
— Брянский район – 5597 (+33)
— Дятьковский район – 2189 (+9)
— Карачевский район – 1747 (+16)
— Клинцы – 1621 (+5)
— Стародубский район – 1413 (+1)
— Новозыбков – 1399 (+2)
— Трубчевский район – 1335
— Навлинский район – 1250 (+17)
— Выгоничский район – 1223 (+15)
— Жуковский район – 1139
— Унечский район – 1051 (+1)
— Брасовский район – 1154 (+15)
— Комаричский район – 954 (+9)
— Мглинский район – 842
— Почепский район – 897 (+2)
— Климовский район – 829
— Погарский район – 791
— Фокино – 785 (+6)
— Сельцо – 660 (+5)
— Клетнянский район – 707
— Дубровский район – 693 (+10)
— Клинцовский район – 568 (+3)
— Суземский район – 565 (+3)
— Суражский район – 509
— Злынковский район – 501
— Гордеевский район – 445 (+4)
— Красногорский район – 359
— Севский район – 383
— Жирятинский район – 179
— Рогнединский район – 138
— Иногородние – 79(+1)
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