Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 313 жителей региона, выздоровели 143 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 51250 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46413 житель области, умерли 701 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 652604. За сутки выполнили 2448 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 156 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 33 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 17 новых случаев коронавируса выявили в Навлинском районе, 16 - в Карачевском районе. По 15 новых случаев - в Выгоничском районе и Брасовском районе. На 10 ковид-пациентов стало больше в Дубровском районе. По 9 новых случаев заболевания зафиксировали в Дятьковском и Комаричском районах. Всего коронавирус за сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 июля 2021 года:

— Брянск – 19248(+156)

— Брянский район – 5597 (+33)

— Дятьковский район – 2189 (+9)

— Карачевский район – 1747 (+16)

— Клинцы – 1621 (+5)

— Стародубский район – 1413 (+1)

— Новозыбков – 1399 (+2)

— Трубчевский район – 1335

— Навлинский район – 1250 (+17)

— Выгоничский район – 1223 (+15)

— Жуковский район – 1139

— Унечский район – 1051 (+1)

— Брасовский район – 1154 (+15)

— Комаричский район – 954 (+9)

— Мглинский район – 842

— Почепский район – 897 (+2)

— Климовский район – 829

— Погарский район – 791

— Фокино – 785 (+6)

— Сельцо – 660 (+5)

— Клетнянский район – 707

— Дубровский район – 693 (+10)

— Клинцовский район – 568 (+3)

— Суземский район – 565 (+3)

— Суражский район – 509

— Злынковский район – 501

— Гордеевский район – 445 (+4)

— Красногорский район – 359

— Севский район – 383

— Жирятинский район – 179

— Рогнединский район – 138

— Иногородние – 79(+1)

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