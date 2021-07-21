Комфортная городская среда: В Брянской области в 2021 году приведут в порядок 32 пространства и 136 дворов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области с 2017 года реализуют региональный проект «Комфортная городская среда». Благодаря ему местные жители получили новый, ухоженный вид дворов, обновленные детские площадки, спортивные площадки, окультуренные парки и скверы с фонтанами. Они заметно преобразили населенные пункты области. И те стали еще более любимыми и посещаемыми. Да и сами неравнодушные брянцы активно включались в благоустройство.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Общими усилиями

С 2017 по 2020 годы в Брянской области благоустроили 424 дворовые и 151 общественную территории, в том числе 19 скверов и 10 парков. В реализации программы участвовали 37 муниципалитетов. Уровень благоустройства улучшился более чем у 130 тысяч жителей.

В рамках благоустройства дворовых и общественных территорий оборудовали 804 спортивных и детских игровых комплексов, заасфальтировали больше 406,5 тысячи квадратных метров проездов и тротуаров, уложили 59,2 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, оборудовали девять фонтанов. За время реализации проекта в общественных обсуждениях проектов благоустройства поучаствовали около 400 тысяч жителей области.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Общий объем финансирования на реализацию регионального проекта «Комфортная городская среда» составил 1337,67 миллиона рублей. 1220,49 миллиона – это средства федерального бюджета, 60,33 миллиона – областного, 46,75 миллиона – бюджетов муниципальных образований. Кроме этого, больше 10,1 миллиона рублей – средства жильцов многоэтажек и заинтересованных организаций.

На реализацию мероприятий проекта в 2021-м предусмотрели 331,8 миллиона рублей. Львиная доля средств – 325,2 миллиона рублей – поступила из федерального бюджета, по 3,3 миллиона – из областного и местных.

В этом году в регионе благоустраивают 32 общественные и 136 дворовых территорий. На 54 объектах работы уже завершили. Это четыре общественных пространства и 50 дворов.

По состоянию на 19 июля на проводимые работы подрядчикам перечислили больше 149,61 миллиона рублей. Это 45,01 процента от общего финансирования.

О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ

Выбрали онлайн-голосованием

В 2021-м вопрос первоочередности благоустройства той или иной общественной территории решали путем рейтингового онлайн-голосования. Его организовали на единой федеральной платформе 32.gorodsreda.ru.

Голосование стартовало 26 апреля, а завершилось 30 мая. В нем поучаствовали 85109 человек. Для обновления выбрали девять общественных территорий. Они расположены в Брянске, Дятькове, Унече, Клинцах и Новозыбкове.

В областном центре выбирали из 12 дизайн-проектов – по три от каждого района. Большинство голосов набрали парк «Юность» в Володарском районе (12947 голосов), парк Металлургов по улице Ново-Советской в Бежице (9711 голосов), сквер у памятника летчикам в Советском районе (4376 голосов) и сквер «Паровоз» по улице 2-я Аллея в Фокинском районе (4057 голосов).

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

– Онлайн-голосование провели с целью обеспечения достижения целевого показателя Паспорта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» об увеличении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к 2024 году, – комментируют в департаменте ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Кстати, в 2020-м в Брянской области в решении вопросов городской среды поучаствовали 13,5 процента населения. Это на полтора процента больше минимально заявленной доли граждан в Паспорте региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

КЛИНЦЫ

В Клинцах для благоустройства выбрали сквер основателей города на улице Октябрьской. На онлайн-голосование вынесли три дизайн-проекта. В итоге с колоссальным отрывом – 10114 голосов против 818 и 1203 соответственно – победил первый вариант.

Концепция благоустройства сквера предполагает устройство дополнительных тротуарных дорожек, установку радиусных и угловых скамеек, замену системы освещения, высадку деревьев и кустарников и устройство клумб. Дополнительно разработчики предусмотрели работы по ремонту и облицовке отделочными материалами постамента памятника, подпорной стены и лестниц.

НОВОЗЫБКОВ

В третьем по величине городе Брянской области выбирали из двух дизайн-проектов благоустройства площади Октябрьской революции. Предпочтение отдали проекту №1. Он предусматривает создание дополнительной зоны отдыха, устройство подпорных стен по периметру площади, дополнительное освещение. Авторы проекта также предусмотрели размещение на площади переносных скамей с теневыми навесами. Те незаменимы при проведении массовых мероприятий.

Кроме того, на участке уложат тротуарную плитку, создадут парковку, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. А у здания администрации установят информационные стенды.

УНЕЧА

В Унече в следующем году приведут в порядок парк имени Уральских добровольцев по улице Транспортной. Известно, что там появится игровой комплекс «Баунти». Для детей оборудуют качели, качалки, детский столик «Ромашка», песочный дворик, малую архитектурную форму – «Локомотив с одним вагоном». Также установят камеры видеонаблюдения, фонари и парковые скамейки, газонное ограждение.

Получат обновление и дворовые территории в городе – по улице Луначарского, 9, 21 и улице Первомайской, 4, 6, 8.

Кстати, за последние четыре года в Унече благоустроили пять общественных и десять дворовых территорий. Последние включали в себя 25 многоквартирных домов. Работы обошлись в 49,6 миллиона рублей.

ДЯТЬКОВО

В городе Дятьково преобразят сразу два объекта – проспект Доброславина (участок от улицы Ленина до 13-го микрорайона) и городской парк. На онлайн-голосование выносилось по два варианта каждого проекта. Местные жители единодушны в своем выборе. И поддержали первые из предложенных.

На неудовлетворительное состояние проспекта неоднократно жаловались горожане. Осенью и весной из-за распутицы проспект превращался в настоящую полосу препятствий, а проживают в ближайшем к нему микрорайоне больше двух с половиной тысяч человек.

Предполагается, что обустройство проспекта Доброславина обойдется в 2,5 миллиона рублей.

Добавим, в этом году в Дятьковском районе на благоустройство дворовых и общественных территорий потратят почти 17 миллионов рублей. 11,9 миллиона из этой суммы пойдут на приведение в порядок шести дворов: на проспекте Доброславина, улицах Карла Маркса, Станционной, в усадьбе РТС, 12-й микрорайоне.