В брянском Овстуге снимают две свадьбы для нового фильма Ларисы Садиловой

Автор фото: Ева Дольникова.

Утром во вторник, 20 июля, в селе Овстуг Жуковского района приступили к съемкам очередных сцен для нового фильма Ларисы Садиловой «Огород». Для этого съемочная группа дислоцировалась у центрального входа усадьбы Федора Тютчева.

20 числа снимают две свадьбы. В процессе задействованы основные участники картины и актеры массовки.

– К съемкам приступили примерно в 09.30, – рассказывает «КП» очевидец. – В общей сложности в них участвует человек 60. Уже объявили, что сегодня будет стандартный 12-часовой съемочный день.

Кстати, изначально отснять две свадьбы в Овстуге планировали 19 июля. Смещение на один день связали с форс-мажором.

Съемки в Брянской области стартовали 3 июля, а завершатся, ориентировочно, 25-го. Основные сцены развернулись в поселке Речица Жуковского района. 13 июля съемочная группа перебралась в Сельцо. Там в течение суток снимали сцену в автобусе. А 12-го числа – в колоритных дворах улиц Комсомольской и Куйбышева в Брянске.

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