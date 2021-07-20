Артем Осипенко - многократный чемпионом России, победитель и призер многих международных соревнований. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский самбист Артем Осипенко получил шанс выступить на Олимпиаде в Токио. Спортсмен, напомним, является многократным чемпионом России, победителем и призером многих международных соревнований.

На 138-й Сессии Международного олимпийского комитета, проходящей в Токио, приняли решение о полноценном признании шести международных спортивных федераций. В олимпийскую семью официально вошло и самбо. Об этом сообщили на официальном сайте Международного олимпийского комитета. Раньше действовало временное признание самбо , теперь же вынесли окончательное решение. Самбисты будут участвовать в Олимпиадах

- Это большая победа международного и, конечно, российского самбо, - говорит президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. - Наш, отечественный вид спорта получил единогласное признание МОК. Это говорит о том, что самбо интересно во всем мире, оно доступно, развивается как среди мужчин, так и среди женщин.

Кроме самбо, олимпийское признание получили чирлидинг, муай-тай, айсштокспорт, лакросс и кикбоксинг.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

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