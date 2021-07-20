Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 310 жителей региона, выздоровели 143 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 50937 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46201 житель области, умерли 688 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 650156. За сутки выполнили 0 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 146 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 44 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 20 новых случаев коронавируса выявили в Севском районе, 11 - в Стародубском районе и 10 - в Карачевском районе.По 9 новых слычаев заболевания коронавирусом в Новозыбкове и Почепском районе. Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 июля 2021 года:
— Брянск – 19092 (+146)
— Брянский район – 5564(+44)
— Дятьковский район – 2180 (+4)
— Карачевский район – 1731 (+10)
— Клинцы – 1616 (+3)
— Стародубский район – 1412(+11)
— Новозыбков – 1397 (+9)
— Трубчевский район – 1335 (+3)
— Навлинский район – 1233
— Выгоничский район – 1208 (+7)
— Жуковский район – 1139 (+1)
— Унечский район – 1050 (+2)
— Брасовский район – 1139
— Комаричский район – 945
— Мглинский район – 842
— Почепский район – 895 (+9)
— Климовский район – 829 (+2)
— Погарский район – 791
— Фокино – 779 (+7)
— Сельцо – 655
— Клетнянский район – 707 (+7)
— Дубровский район – 683 (+6)
— Клинцовский район – 565 (+4)
— Суземский район – 562 (+8)
— Суражский район – 509
— Злынковский район – 501 (+5)
— Гордеевский район – 441 (+2)
— Красногорский район – 359
— Севский район – 383 (+20)
— Жирятинский район – 179
— Рогнединский район – 138
— Иногородние – 78
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».