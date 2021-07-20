Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 310 жителей региона, выздоровели 143 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 50937 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46201 житель области, умерли 688 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 650156. За сутки выполнили 0 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 146 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 44 ковид-положительных прибавилось в Брянском районе. 20 новых случаев коронавируса выявили в Севском районе, 11 - в Стародубском районе и 10 - в Карачевском районе.По 9 новых слычаев заболевания коронавирусом в Новозыбкове и Почепском районе. Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 июля 2021 года:

— Брянск – 19092 (+146)

— Брянский район – 5564(+44)

— Дятьковский район – 2180 (+4)

— Карачевский район – 1731 (+10)

— Клинцы – 1616 (+3)

— Стародубский район – 1412(+11)

— Новозыбков – 1397 (+9)

— Трубчевский район – 1335 (+3)

— Навлинский район – 1233

— Выгоничский район – 1208 (+7)

— Жуковский район – 1139 (+1)

— Унечский район – 1050 (+2)

— Брасовский район – 1139

— Комаричский район – 945

— Мглинский район – 842

— Почепский район – 895 (+9)

— Климовский район – 829 (+2)

— Погарский район – 791

— Фокино – 779 (+7)

— Сельцо – 655

— Клетнянский район – 707 (+7)

— Дубровский район – 683 (+6)

— Клинцовский район – 565 (+4)

— Суземский район – 562 (+8)

— Суражский район – 509

— Злынковский район – 501 (+5)

— Гордеевский район – 441 (+2)

— Красногорский район – 359

— Севский район – 383 (+20)

— Жирятинский район – 179

— Рогнединский район – 138

— Иногородние – 78

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