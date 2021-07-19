Фото: оперативный штаб Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 308 жителей региона, выздоровели 255 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 50627 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46058 жителей области, умерли 688 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 650156. За сутки выполнили 1097 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 128заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 29 ковид-положительных прибавилось в Дятьковском районе. 15 новых случаев коронавируса выявили в Брасовском районе, 14 - в Новозыбковском и 13 - в Мглинском районе, 11 – в Фокино. Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 24 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 июля 2021 года:

— Брянск – 18946 (+128)

— Брянский район – 5520 (+6)

— Дятьковский район – 2176 (+29)

— Карачевский район – 1721 (+1)

— Клинцы – 1613 (+4)

— Стародубский район – 1401 (+1)

— Новозыбков – 1388 (+14)

— Трубчевский район – 1332 (+7)

— Навлинский район – 1233

— Выгоничский район – 1201

— Жуковский район – 1138 (+6)

— Унечский район – 1048 (+7)

— Брасовский район – 1139 (+15)

— Комаричский район – 945

— Мглинский район – 842(+13)

— Почепский район – 886 (+8)

— Климовский район – 827 (+3)

— Погарский район – 791 (+3)

— Фокино – 772 (+11)

— Сельцо – 655 (+5)

— Клетнянский район – 700 (+13)

— Дубровский район – 677 (+20)

— Клинцовский район – 561 (+1)

— Суземский район – 554

— Суражский район – 509

— Злынковский район – 496 (+1)

— Гордеевский район – 439 (+4)

— Красногорский район – 359 (+3)

— Севский район – 363

— Жирятинский район – 179

— Рогнединский район – 138 (+4)

— Иногородние – 78 (+1)

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