Фото: оперативный штаб Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 308 жителей региона, выздоровели 255 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 50627 человек подтвердили коронавирус, вылечились 46058 жителей области, умерли 688 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 650156. За сутки выполнили 1097 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 128заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 29 ковид-положительных прибавилось в Дятьковском районе. 15 новых случаев коронавируса выявили в Брасовском районе, 14 - в Новозыбковском и 13 - в Мглинском районе, 11 – в Фокино. Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 24 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 июля 2021 года:
— Брянск – 18946 (+128)
— Брянский район – 5520 (+6)
— Дятьковский район – 2176 (+29)
— Карачевский район – 1721 (+1)
— Клинцы – 1613 (+4)
— Стародубский район – 1401 (+1)
— Новозыбков – 1388 (+14)
— Трубчевский район – 1332 (+7)
— Навлинский район – 1233
— Выгоничский район – 1201
— Жуковский район – 1138 (+6)
— Унечский район – 1048 (+7)
— Брасовский район – 1139 (+15)
— Комаричский район – 945
— Мглинский район – 842(+13)
— Почепский район – 886 (+8)
— Климовский район – 827 (+3)
— Погарский район – 791 (+3)
— Фокино – 772 (+11)
— Сельцо – 655 (+5)
— Клетнянский район – 700 (+13)
— Дубровский район – 677 (+20)
— Клинцовский район – 561 (+1)
— Суземский район – 554
— Суражский район – 509
— Злынковский район – 496 (+1)
— Гордеевский район – 439 (+4)
— Красногорский район – 359 (+3)
— Севский район – 363
— Жирятинский район – 179
— Рогнединский район – 138 (+4)
— Иногородние – 78 (+1)
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