Врач из брянского Новозыбкова прочитал стихи Есенина на "Поле чудес"

Фото: кадр из видео.

Врач-терапевт из брянского города Новозыбков участвовал в передаче "Поле чудес" на Первом канале. Программа с участием брянца вышла в эфир вечером в пятницу, 16 июля.

Аркадий Кондратишко работает в поликлинике. Он рассказал ведущему, что участвует в конкурсах чтецов. Занимал первые и другие призовые места. Аркадий Фомич прочитал Леониду Якубовичу и телезрителям стихотворение Сергея Есенина "Гой ты, Русь, моя родная…"

Выиграть Аркадию Кондратишко не удалось. Он участвовал в первой тройке игроков. Дважды ему выпадал сектор "Приз", но он отказался и продолжил игру.

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