Брянский пенсионер нашелся в лесу через неделю после пропажи

Волонтеры узнали, что пенсионер нашелся, в восемь часов утра 17 июля.

В Брянской области 82-летний пенсионер из Сельцо нашелся в лесу через неделю после пропажи. Пожилой мужчина уехал из дома на велосипеде 9 июля.

Родные позвонили волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" вечером 11 июля.

- Сбор информации, - пишут добровольцы в соцсетях. - Ничего утешительного. Последний раз родственники говорили с дедушкой в 19.45 еще 9 июля, а 10 вечером уже не обнаружили его дома. Но поскольку он каждый день ходил в лес, проезжая ежедневно до 25 км, панику забили не сразу, а только утром 11, когда снова не обнаружили его дома.

У пенсионера был с собой телефон. Он был в сети, но на звонки дедушка не отвечал. Волонтеры опрашивали родственников и соседей. Оказалось, что у пропавшего много разных увлечений - грибы, ягоды, рыбалка. А это все - разные направления поиска.

82-летний пенсионер провел в лесу на жаре и под дождями семь дней.

Добровольцы прочесывали лес, смотрели камеры наблюдения, отрабатывали другие версии пропажи.

- Мы такого не видели, - признаются поисковики. - Лес лежит. Как сказал лесничий, 4000 га ветровала. Обойти его очень сложно, не говоря о том, что надо выполнить задачу, но ребята это делали.

В лесу в районе Сельцо - ветровал.

Добровольцы решили, что дедушка стал перелезать через деревья и заблудился. Эту версию считали основной.

- Помню в первый день моего выезда, зять деда сказал мне, что его надо найти до дня ВМФ, - вспоминает координатор Светлана. - Найти любого… Это его праздник!

На восьмые сутки поиска дедушка нашелся. Он встретил в лесу жителей близлежащего поселка. Они вывели пенсионера на знакомую дорогу. Сам он добрался до пожарной части. Спасатели вызвали ему скорую помощь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».