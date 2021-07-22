В Брянске после ремонта открыли сквер у кинотеатра «Салют»

В сквере появилась детская игровая площадка. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска 22 июля открыли сквер у кинотеатра «Салют». Здесь уложили больше 4 тысяч 800 квадратных метров покрытия из тротуарной и гранитной плитки. В сквере появилась детская игровая площадка. Специально для самых маленьких на ней смонтировали травмобезопасное покрытие площадью 228 квадратных метров. И пока дети будут играть взрослые смогут отдохнуть на любой из 16 новых лавочек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также за время ремонта преобразили памятник Володарскому. Монумент облицевали новыми плитами. В сквере в вечернее время зажигают 35 новых светильников. Украшают объект изумрудный газон, цветники, молодые деревья и кустарники.

Подрядчик завершил благоустройство сквера в срок. Теперь общественная территория, на ремонт которой потратили больше 25 миллионов рублей, будет находиться у подрядной организации на пятилетней гарантии.

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