Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 324 жителя региона, выздоровели 252 человека. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 49381 человека подтвердили коронавирус, вылечились 44947 жителей области, умерли 655 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило у 641379. За сутки выполнили 2576 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 143 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 46 ковид-положительных выявили в Брянском районе. 20 – в Брасовском районе, 19-в Жуковском районе, 18-в Фокино, 14-в Карачевском районе. По 11 новых коронавирусных больных прибавилось в Карачевском районе и в Дятьковском районе. По 9-в Клетнянском районе и Комаричском районе.
Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 19 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 июля 2021 года:
— Брянск – 18447 (+143)
— Брянский район – 5417(+46)
— Дятьковский район – 2117 (+11)
— Карачевский район – 1696 (+14)
— Клинцы – 1583 (+11)
— Стародубский район – 1372 (+1)
— Новозыбков – 1343 (+2)
— Трубчевский район – 1290
— Навлинский район – 1198 (+2)
— Выгоничский район – 1186(+6)
— Жуковский район – 1112 (+19)
— Брасовский район – 1106 (+20)
— Комаричский район – 941(+9)
— Унечский район – 1013
— Мглинский район – 818
— Почепский район – 850
— Климовский район – 809
— Погарский район – 777
— Фокино – 752 (+18)
— Сельцо – 639 (+3)
— Клетнянский район – 676 (+9)
— Дубровский район – 627 (+6)
— Клинцовский район – 554
— Суземский район – 546
— Суражский район – 494
— Злынковский район – 486
— Гордеевский район – 431 (+1)
— Красногорский район – 353 (+1)
— Севский район – 361
— Жирятинский район – 176
— Рогнединский район –134(+1)
— Иногородние – 77 (+1)
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