Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 324 жителя региона, выздоровели 252 человека. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 49381 человека подтвердили коронавирус, вылечились 44947 жителей области, умерли 655 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило у 641379. За сутки выполнили 2576 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 143 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 46 ковид-положительных выявили в Брянском районе. 20 – в Брасовском районе, 19-в Жуковском районе, 18-в Фокино, 14-в Карачевском районе. По 11 новых коронавирусных больных прибавилось в Карачевском районе и в Дятьковском районе. По 9-в Клетнянском районе и Комаричском районе.

Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 19 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 июля 2021 года:

— Брянск – 18447 (+143)

— Брянский район – 5417(+46)

— Дятьковский район – 2117 (+11)

— Карачевский район – 1696 (+14)

— Клинцы – 1583 (+11)

— Стародубский район – 1372 (+1)

— Новозыбков – 1343 (+2)

— Трубчевский район – 1290

— Навлинский район – 1198 (+2)

— Выгоничский район – 1186(+6)

— Жуковский район – 1112 (+19)

— Брасовский район – 1106 (+20)

— Комаричский район – 941(+9)

— Унечский район – 1013

— Мглинский район – 818

— Почепский район – 850

— Климовский район – 809

— Погарский район – 777

— Фокино – 752 (+18)

— Сельцо – 639 (+3)

— Клетнянский район – 676 (+9)

— Дубровский район – 627 (+6)

— Клинцовский район – 554

— Суземский район – 546

— Суражский район – 494

— Злынковский район – 486

— Гордеевский район – 431 (+1)

— Красногорский район – 353 (+1)

— Севский район – 361

— Жирятинский район – 176

— Рогнединский район –134(+1)

— Иногородние – 77 (+1)

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