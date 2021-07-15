Консультация врачей-онкологов «Клиники высоких медицинских технологий им Н.И. Пирогова» г.Санкт-Петербург в медцентре "ЗДОРОВЬЕ"

Прием будет проходить 4 августа в медцентре "Здоровье" по адресу: г. Брянск, Советский р-он, проспект Станке Димитрова, д.76.

4 августа в медицинском центре "Здоровье" в Брянске (Советский р-он, проспект Станке Димитрова, д.76) будет проходить прием врачей гинеколога, маммолога, онколога «Клиники высоких медицинских технологий им Н.И. Пирогова» Санкт-Петербургского государственного университета.

Новейшее оборудование, превосходные инструменты и условия работы позволяют выполнять на самом высоком уровне весь спектр хирургических вмешательств. Прием ведётся для записи пациенток на хирургическое лечение в «Клинике высоких медицинских технологий им Н.И. Пирогова» Санкт-Петербургского государственного университета. В ряде случаев клиника предоставляет возможность оказания медицинской помощи по различным бюджетным и страховым программам, что позволяет пациенткам получать необходимые операции бесплатно.

Консультацию будут проводить:

Павлов Ростислав Владимирович — заместитель директора по медицинской части (онкология), врач — онколог онкологического отделения;

Соболев Иван Викторович — врач — онколог (гинеколог) гинекологического отделения;

Петрачков Александр Олегович (маммология) — врач — онколог онкологического отделения;

Гронская Юлия Александровна (химиотерапия) — врач – онколог, химиотерапевт онкологического отделения.

Регламент приема 40 минут. На консультацию пациентам необходимо взять с собой: паспорт, мед. полис, СНИЛС и медицинские документы по имеющемуся заболеванию (гистологическое заключение, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), предыдущие выписные эпикризы и консультации, где отражена информация о проводимом лечении, консультации других специалистов).

Стоимость приема 1500 рублей.

Большинство операций выполняется бесплатно в рамках федеральных квот на высокотехнологичную медицинскую помощь, а также ВМП в системе ОМС.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ С ХИРУРГИЧЕСКИМ БЛОКОМ

Онкологическое отделение с хирургическим блоком «Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова» Санкт-Петербургского государственного университета на сегодняшний день является одним из наиболее современных и оснащённых на территории Северо-Западного региона России. Высокотехнологичное оборудование, высококлассные расходные материалы и опыт персонала позволяют добиваться наилучших результатов в лечении онкологической патологии (в год на отделении выполняется более 1000 операций, при этом более 70% — с применением малоинвазивных технологий).

Предварительная запись обязательна! Чтобы записаться на консультацию и сделать первый шаг на пути к исцелению, позвоните прямо сейчас!

За подробной информацией обращайтесь к администраторам медицинского центра «Здоровье» или звоните по телефонам: 8 (4832) 32-22-20; 8 (4832) 32-22-21.

Также записаться на прием можно самостоятельно на сайте медцентра "ЗДОРОВЬЕ".

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-32-01-001798 от 27.05.2020г. Стоимость приема действительна 4.08.2021г.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.