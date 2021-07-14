В брянском Климово капитально отремонтируют гидротехническое сооружение

В брянском Климово на реке Ирпа по улице Маяковского капитально отремонтируют гидротехническое сооружение. Фото: Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

В брянском Климово на реке Ирпа по улице Маяковского капитально отремонтируют гидротехническое сооружение. На объекте демонтировали водосброс и мост, подготовили основание плиты под бетонные работы, начали монтировать арматуру под бетонирование. Работы по капитальному ремонту ГСТ завершат до 10 ноября этого года, сообщают в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области.

Ремонтируют объект в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» и государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Однако местные жители хотят, чтобы губернатор Брянской области проверил ход работ гидротехнического сооружения на реке Ирпе.

- А не хочет ли губернатор проверить, как идет ремонт дамбы в Климово? - пишут в комментариях в соцсетях на странице главы региона. – Ремонт стоимостью 28 миллионов идет уже 10 месяцев, осталось всего 4 по контракту. Сроки пока не нарушаются, но и движения нет. Сама администрация признается в том, что компания, которая получила контракт, несведуща в том, что делает.

Такую картину, по словам пользователей соцсетей, жители Климово в центре поселка видят уже год.

- Сегодня ведутся работы по капитальному ремонту главного городского самотечного канализационного коллектора из железобетонных труб в Клинцах, - ответили со странички Клинцовской городской администрации. - Срок выполнения работ 1 октября2021. После окончания работ данная проблема будет устранена.

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