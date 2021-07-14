В Брянской области выдали больше 100 поддельных справок о ковид-вакцинации

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области выявили больше ста фактов выдачи поддельных справок о ковид-вакцинации. По данному факту следователи завели уголовное дело.

В преступной схеме участвовали четверо. Это 33-летний житель Брянска и три сотрудника Сельцовской городской больницы.

По версии следствия, о липовой вакцинации мужчина договорился со своей знакомой еще весной. Та работала программистом в медучреждении и согласилась за вознаграждение выдавать поддельные справки – без укола препарата.

– С мая по июль программист лечебного учреждения совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ внесли в Единую государственную автоматизированную информационную систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области от коронавируса, – рассказывают в пресс-службе СУ СКР по региону. – Это повысило риск распространения коронавирусной инфекции.

В итоге следователи завели уголовное дело сразу по трем статьям – «Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ», «Искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Подделка документов».

Изначально было известно о 15 преступных эпизодах. Впоследствии эта цифра выросла в разы. И сейчас составляет больше сотни. Следователи продолжают искать обманщиков, которым были нужны справки для работы или отдыха.

– Подозреваемых допросили, каждому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, – комментирует «КП» старший помощник руководителя брянского СУ СКР по взаимодействию со СМИ Александр Афонин. – В соответствии с законодательством, им грозит до восьми лет лишения свободы по одной статье. И еще по три года – дополнительно медикам.

12 июля о поддельных справках говорили на заседании оперативного штаба Брянской области. По словам начальника отдела управления организации общественного порядка Денис Ефименко, случай в Сельцо – не единичный:

– На сегодняшний день в регионе зафиксировали десять фактов незаконной реализации документов о вакцинации против ковид-19. Из них восемь пришлись на областной центр, по одному – Брянский и Новозыбковский районы.

По данным полиции, липовые справки в Сельцо выдавали с 1 мая по 5 июля. На преступной деятельности четверка заработала, по предварительным подсчетам, 150 тысяч рублей.

Кстати, для совершения преступления сообщникам пришлось взломать учетную запись главврача Сельцовской городской больницы.

– Самое страшное то, что работники больницы, стоящие на страже здоровья жителей, выдавали справки, с которыми эти граждане могут попасть на ИВЛ, – подчеркнул губернатор Александр Богомаз. – Человек берет эту справку, свободно перемещается, убеждая окружающих, что он вакцинирован. Но на самом деле, гражданин не имеет защиты от вируса, и сам может являться его распространителем, а значит, потом надо готовить палату, койку, ИВЛ.

В итоге губернатор поручил главам районов провести разъяснительную работу с коллективами районных больниц.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Там по подозрению в торговле липовыми справками о вакцинации от коронавируса задержали 58-летнюю местную жительницу. Также оперативники вычислили ее подельника – тот передавал документ клиентам и забирал деньги. При обыске в квартире подозреваемой правоохранители обнаружили 57 печатей поликлиник Новосибирска и 24 печати врачей.

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Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от ковида, но и для покупателей. Причем привлечению к уголовной ответственности подлежит каждый купивший поддельный сертификат – вне зависимости от того, использовал он его или нет. Дело в том, что владельцы фиктивных сертификатов ставят под угрозу жизни многих людей, так как остаются потенциальным источником инфекции. И, соответственно, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ее максимальная санкция составляет семь лет лишения свободы.

Смотреть видеосюжет В Брянской области четырех человек подозревают в выдаче поддельных справок о вакцинации

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