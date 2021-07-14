Выставка «День Брянского поля - 2021» пройдет 16 и 17 июля

На выставке «День Брянского поля—2021» продемонстрируют опыт и инновационные процессы в земледелии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области 16 и 17 июля пройдет выставка «День Брянского поля - 2021». Состоится она в Кокино на базе Брянского государственного аграрного университета, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- В период проведения выставки «День Брянского поля — 2021» будут демонстрироваться опыт и инновационные процессы в земледелии, - говорят в региональном правительстве. - Участники мероприятия увидят новые высокопродуктивные сорта отечественной селекции, перспективные сорта, других селекционных учреждений, проходящие госсортоиспытание в Российской Федерации.

Кроме того, представят многообразную сельскохозяйственную технику, новинки растениеводства и агротехнологий. В демонстрации будут показаны технологии обработки почвы и точного земледелия.

В четырех полевых блоках проведут демонстрацию больше 350 сортов и гибридов основных возделываемых в регионе сельскохозяйственных культура, в том числе 128 сортов картофеля. Современные и перспективные сорта представили ведущие отечественные и зарубежные селекционные центры.

Аграрные достижения региона покажут на демонстрационных площадках в 80 гектаров. Организаторы выделили участок для размещения выставочных экспозиций площадью больше 20 гектаров. Готовится к Дню поля начали сразу по завершении уборочных работ в 2020 году.

Выставку проведут как в обычном, так и в онлайн-формате с соблюдением всех противоэпидемиологических требований и рекомендаций управления Роспотребнадзора. Число участников ограничат.

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