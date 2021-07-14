В Брянске откроют еще 200 коек для больных коронавирусом

Фото: Александр Хлиманков, кадр из видео.

В Брянске откроют дополнительные 200 коек для больных коронавирусом. Их разместят в терапевтическом отделении Брянской городской больницы №2. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.

В горбольнице №2 уже работает госпиталь для коронавирусных больных. Его одним из первых вернули после третьего подъема заболеваемости коронавирусом.

Всего в Брянской области медицинскую помощь пациентам с коронавирусом в стационарах оказывают на базе 12 больниц. В регионе открыли 2119 коек. К 1994 из них подходит кислород. 224 койки можно подключить к аппаратам ИВЛ.

На 12 июля было занято 1810 мест в больницах. 135 человек находится в реанимации, 96 - на ИВЛ. Кстати, в Брянске коек не хватает. Пациенты рассказывают, что из города их госпитализируют в Брянский район или ближайшие муниципалитеты, например, Сельцо, Дятьково или Фокино.

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