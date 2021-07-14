Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 июля 2021 года. За минувшие сутки заболели 326 жителей региона, выздоровели 256 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 49057 человек подтвердили коронавирус, вылечились 44695 жителей области, умерли 647 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило у 638803. За сутки выполнили 2267 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 123 заболевших. Это самый большой суточный прирост. Еще 34 ковид-положительных выявили в Брянском районе, по 24 – в Дятьковском районе и в Клинцах, 14 – в Выгоничском районе, 13-в Почепском, 10-в Карачевском. Всего коронавирус за сутки зафиксировали в 25 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 июля 2021 года:

— Брянск – 18304 (+123)

— Брянский район – 5371 (+34)

— Дятьковский район – 2106 (+24)

— Карачевский район – 1682 (+10)

— Клинцы – 1572 (+24)

— Стародубский район – 1371 (+7)

— Новозыбков – 1341 (+7)

— Трубчевский район – 1290 (+3)

— Навлинский район – 1196 (+5)

— Выгоничский район – 1180 (+14)

— Жуковский район – 1093

— Брасовский район – 1086 (+7)

— Комаричский район – 932 (+4)

— Унечский район – 1013 (+6)

— Мглинский район – 818 (+5)

— Почепский район – 850 (+13)

— Климовский район – 809 (+7)

— Погарский район – 777

— Фокино – 734 (+4)

— Сельцо – 636 (+3)

— Клетнянский район – 667 (+7)

— Дубровский район – 621 (+1)

— Клинцовский район – 554 (+1)

— Суземский район – 546 (+5)

— Суражский район – 494(+1)

— Злынковский район – 486

— Гордеевский район – 430 (+3)

— Красногорский район – 352

— Севский район – 361 (+8)

— Жирятинский район – 176

— Рогнединский район – 133

— Иногородние – 76

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