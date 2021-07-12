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Общество12 июля 2021 17:35

В Брянске полицейские задержали четырех маршрутчиков с фальшивыми правами

На водителей завели уголовные дела
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске четыре маршрутчика с фальшивыми правами перевозили пассажиров.

В Брянске четыре маршрутчика с фальшивыми правами перевозили пассажиров.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске сотрудники полиции и ФСБ задержали четверых маршрутчиков с фальшивыми водительскими правами. Это - граждане ближнего и дальнего зарубежья, перевозившие пассажиров по территории города.

- По данным фактам отдел организации дознания УМВД России по городу Брянску завел уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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