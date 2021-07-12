Студенческие отряды Брянскэнерго приступили к работе на объектах филиала

Фото: филиал «Россети Центр Брянскэнерго».

В этом году на объектах филиала «Россети Центр Брянскэнерго» начали работать 4 студенческих энергетических отряда (СЭО): два с одноименным названием «Синергия 32», «Импульс» и «Точка опоры».

В состав СЭО, по уже сложившейся за семь лет доброй традиции, вошли студенты, обучающиеся по энергетическим специальностям в ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», филиале ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в городе Смоленске, ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» и Клинцовском индустриально-педагогическом колледже.

Трудовую вахту будущие энергетики несут в службе подстанций филиала и исполнительном аппарате, расположенном в городе Брянске, а также на территории 13 районов электрических сетей: Брасовском, Выгоничском, Дятьковском, Жуковском, Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, Мглинском, Новозыбковском, Почепском, Севском, Стародубском и Трубчевском. Ребята под руководством опытных наставников участвуют в плановых осмотрах воздушных линий и трансформаторных подстанций 10/04 кВ, в расчистке просек (уборка порубочных остатков) и выполнении строительных работ по исполнению договоров технологического присоединения, а также в работах по обновлению диспетчерских наименований, съемке показаний приборов учета, занесении данных в программу SAP, составлении актов бездоговорного и безучетного потребления в районах с большими потерями электроэнергии.

Предварительно члены СЭО прошли инструктажи по гражданской обороне и охране труда, обучение по ускоренному курсу по профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» с получением или подтверждением 2 группы по электробезопасности, которые были присвоены им в учебном заведении. Сдав экзамен, они получили удостоверения – документ, дающий им право работать на объектах электросетевого хозяйства на благо жителей Брянской области.

Все бойцы обеспечены специальной одеждой и средствами защиты. С ними заключены трудовые договоры с оформлением трудовых книжек, им будет выплачиваться заработная плата.