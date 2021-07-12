Предприниматель из Брянска поднял флаг партии «Новые люди» на вершину Эльбруса

Поднятие партийного флага на самую высокую точку Европы Денис Носенко считает глубоко символичным.

Практически сразу после восхождения на высочайшую гору Европы Денис Носенко отправился в Москву на съезд в качестве делегата от Брянской области. На съезде был одобрен список кандидатов от партии «Новые люди» для участия в выборах в ГД РФ восьмого созыва. В федеральную часть вошли основатель партии Алексей Нечаев и «народный мэр» Сардана Авксентьева. Сам Носенко был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по Брянскому одномандатному округу №77 и третьим номером в партийном списке территориальной группы №16, объединившей Калужскую, Тульскую и Брянскую области.

Практически сразу после восхождения на высочайшую гору Европы Денис Носенко отправился в Москву на съезд в качестве делегата от Брянской области.

Партия «Новые люди» готова к покорению самых трудных вершин.

С партией «Новые люди» Денис Носенко познакомился, когда его пригласили в состав жюри на партийный конкурс проектов «Марафон идей». Тогда выяснилось, что у Дениса много общего с «Новыми людьми» - желание менять мир вокруг себя, способность преодолевать препятствия, несмотря ни на что. Денис покоряет не только горные вершины. В своем блоге он рассказывает о покорениях вершин бизнеса, профессиональных, спортивных, образовательных.

Экстремальными видами спорта Денис Носенко занимается несколько лет.

Экстремальными видами спорта Денис Носенко занимается несколько лет. За его плечами восхождение на пятитысячники, заплыв через Босфорский пролив. Он получил звание «железного человека» за участие в самом экстремальном соревновании мира по триатлону. Сейчас он и сам организует массовые спортивные мероприятия в Брянской области, а также помогает людям в бизнесе - проводит консультации, является модератором мастермайнд-групп.

Поднятие партийного флага на самую высокую точку Европы Денис Носенко считает глубоко символичным. Это знак того, что партия «Новые люди» готова к покорению самых трудных вершин.