В Брянске заметили большое скопление отдыхающих на Орлике

Фото: Артем Малашенко.

В Брянске заметили большое скопление людей на пляже озера Орлик-5 в прошедшие выходные - 10-11 июля. Фотографии с популярного места отдыха облетели социальные сети. Увидел ситуацию воочию и корреспондент «Комсомольской правды» в Брянске».

Вечер субботы. На улице плюс 28. Душно. Где же искать прохлады в аномально жаркое лето?! Конечно же, у воды. Отправляемся на пляж озера Орлик-5 в Бежицком районе.

Увиденное удивляет. На берегу - сотни горожан! Отдыхают семьями, компаниями, многие с маленькими детьми. На мгновение кажется, что нахожусь не в Брянске, а на черноморском побережье…

«Пока побережье Крыма и Краснодарского края восстанавливается после потопов, а Анапа переживает нашествие божьих коровок - жители Брянска прекрасно проводят время на Орлике. Потому что Орлик - это маленькая жизнь», - такой пост оставил в соцсетях один из местных фотографов.

Корреспондент «КП» пообщалась с отдыхающими на пляже, и узнала почему те не боятся подобных общественных мест в пандемию. Когда в сутки регистрируют по 320-330 новых случаев заболевания.

- На улице очень жарко, - поясняет 31-летняя Юлия. - Не вижу ничего критичного в посещении пляжа. Приехали поплавать компанией, к «чужакам» не подходим. И дети порезвятся. А если говорить о коронавирусе, то инфекцию можно подхватить где угодно. Даже во время элементарного похода в магазин за продуктами. Еще обнадеживает тот факт, что мы с мужем переболели. У каждого достаточно много антител.

Немного поодаль расположилась другая семья. Двое взрослых и ребенок месяцев 5-6.

- Мы предусмотрели меры безопасности, - говорит «КП» Екатерина. - Муж плавает, я с сыном на берегу. Установили зонтик. Так солнце не напечет. На свежем воздухе риск заболеть минимален. Ни к кому близко не подходим.

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