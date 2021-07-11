В реализацию проекта на Брянском автозаводе вложат 12 миллиардов рублей

В расширение и переоснащение Брянского автомобильного завода планируют вложить порядка 12 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Концерн «Алмаз-Антей» планирует вложить в расширение и переоснащение Брянского автомобильного завода порядка 12 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора Александра Богомаза с руководителями концерна и БАЗа.

Соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Он предусматривает строительство на территории АО «БАЗ» комплекса контрольно-испытательных трасс, позволяющего проводить исследования серийной и перспективной продукции, и спецучастков с организацией необходимой инфраструктуры, оснащение технологическим оборудованием лабораторно-испытательного комплекса.

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