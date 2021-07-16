В Брянской области открылась выставка «День брянского поля - 2021»

Под выставочные экспозиции отвели больше 20 гектаров площади, где высадили около 400 видов и гибридов культур, в том числе 128 сортов картофеля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в пятницу, 16 июля, открылась выставка «День брянского поля – 2021». Событие произошло на базе Брянского государственного аграрного университета, сообщили организаторы на официальном сайте.

На экспозиции демонстрируют сельскохозяйственную технику и передовые аграрные технологии, сообщают организаторы на официальном сайте. Аграрные достижения региона покажут на демонстрационных площадках в 80 гектаров. Под выставочные экспозиции отвели больше 20 гектаров площади, где высадили около 400 видов и гибридов культур, в том числе 128 сортов картофеля.

Брянская область производит 15 процентов от всего российского картофеля, около 8 процента рапса, 9 процентов кукурузы. Регион – первый в ЦФО и второй в России по поголовью КРС. Тонны, центнеры и проценты, безусловно, важны, но еще важнее доходы. За 6 лет доход от сельского хозяйства вырос более чем в 2 раза, а это означает, что во столько же возросли поступления в областной бюджет.

О своем участии в выставке заявили руководители крупных предприятий из большинства регионов ЦФО и областей Беларуси. Все они смогут перенять передовой аграрный опыт Брянщины и поделиться своими наработками. День Брянского поля из года в год посещают до десяти тысяч человек, в том числе представители администрации Президента и Правительства РФ.

Возле опытных полей Брянского государственного аграрного университета в Выгоничском районе подготовили смотровые площадки для знакомства с посевами передового семенного материала, с использованием высокотехнологичных методик возделывания. Также участников ждала выставка сельхозтехники.

В прошлом году из-за коронавируса «День поля» проходил дистанционно. В 2021-м году его решили провести офлайн, соблюдением всех противоэпидемиологических требований и рекомендаций управления Роспотребнадзора.

Во вручении первого снопа принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он ознакомился с демонстрационными посевами сортов. В этом году их представлено больше 350, из них 128 сортов картофеля.

В ходе выставки глава региона заключил соглашение о сотрудничестве с директором Санкт-Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым. «День поля» продолжится до 17 июля включительно.

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